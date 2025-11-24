Душеприказчик не смог исполнить последнюю волю Плисецкой и ее мужа

Последнюю волю балерины Майи Плисецкой и ее супруга, композитора Родиона Щедрина, пожелавших, чтобы их прах соединили и развеяли над Россией, так и не исполнили. Об этом душеприказчик артистов Владимир Титоренко рассказал на шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

По его словам, он не знает, что ему делать. Просто не представляет, как поступить и надеется, что кто-нибудь из зрителей, посмотревший передачу, поможет ему разобраться в этом вопросе.

«Честно, не знаю, что с этим делать: я должен прийти к кому-то и сказать, что надо соединить прах и развеивать?» — задался вопросом Титоренко.

Балерина умерла в 2015 году в возрасте 89 лет. Щедрин ушел вслед за женой этим летом.

Ранее Титоренко рассказывал, что балерина и композитор расписали свою последнюю волю в девятистраничном завещании. Артисты указали, кому достанется дом в Литве, квартира в Москве, а также личные вещи.