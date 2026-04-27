«Дрожали ноги». Избранник Лерчек рассказал, что она снова начала танцевать

Лерчек вернулась к танцам после начала курса химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, снова начала заниматься танцами. Об этом рассказал ее возлюбленный, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, опубликовав архивное видео в личном блоге.

Избранник Лерчек рассказал, что записал ролик полтора года назад, когда она была здоровой. По его словам, танцы приносили ей радость.

Хореограф добавил, что они перестали танцевать на седьмом месяце беременности, когда боль усилилась. Он месяцами носил возлюбленную на руках, а по ночам делал сильные уколы, чтобы она смогла заснуть.

Врачи обещали, что боль уйдет после родов, но вместо этого они узнали страшный диагноз — рак желудка со множественными метастазами. Сквиччиарини рассказал, что после лучевой терапии на ногу, небольшой операции на позвонке и грамотному лечению Лерчек снова смогла сама ходить.

«Сейчас Лере разрешили легкие физические нагрузки, плавание и танцы. Вы бы видели ее счастливые глаза, когда она это узнала! Как она любит танго, как она любит музыку», — написал он.

По его словам, на первом занятии у Лерчек дрожали ноги, так как мышцы ослабли, поэтому он поддерживал ее. Танцевать они начали почти с нуля.

