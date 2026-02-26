Драматург Николай Коляда попал в реанимацию в Екатеринбурге в тяжелом состоянии

Известного драматурга и режиссера Николая Коляду экстренно госпитализировали в Екатеринбурге. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое, сообщил KP.RU .

Днем 25 февраля 68-летнего основателя «Коляда-Театра» увезли в больницу из его квартиры. По данным источников, близких к ситуации, врачи в ближайшее время поставят окончательный диагноз.

Коллеги и представители театра от комментариев пока отказываются, предпочитая дождаться официальной информации от медиков.

Николай Коляда — известный уральский драматург, актер и режиссер, автор десятков пьес, которые ставят в театрах России и за рубежом. В 2001 году он основал в Екатеринбурге «Коляда-Театр», который стал одним из самых узнаваемых театров региона.

