«Дралась с мамой за тарелку карбонары». Гагарина рассказала, как набрала 30 килограммов | 360°

13 мая 2024, 18:34
«Дралась с мамой за тарелку карбонары». Гагарина рассказала, как набрала 30 килограммов
Певица Гагарина заявила, что набирала по 30 килограммов во время беременностей
Певица Полина Гагарина значительно набирала вес во время двух своих беременностей. Каждый раз она поправлялась на 30 килограммов, рассказала артистка в интервью Надежде Стрелец.
Певица призналась, что не могла себя контролировать и переедала из-за гормонов. Буквально сразу же после обеда ей хотелось есть еще, она заказывала по несколько порций. Аппетит артистки очень впечатлял ее первого мужа и маму.
Реклама
«Я плакала — и ела. Это было ужасно. Я съедала тарелку карбонары, жирную, огромную — и хотела еще. Мама отнимала у меня эту тарелку, говорила официанту „нет-нет-нет“, а я фактически с ней дралась», — поделилась она.
После родов ей приходилось сбрасывать набранный вес. Певица уточнила, что конкретного рецепта для похудения нет.
«Естественно, это сокращение порций, спорт. Никакой волшебной таблетки нет. Я следила за едой», — заявила Гагарина.
Артистка также рассказала, что продюсер Константин Меладзе перестал с ней работать из-за певицы Веры Брежневой. Об окончании профессиональных отношений ей сообщил сам музыкант.
Еда
Беременность
Музыка
Интервью
Шоу-бизнес
Реклама
Реклама