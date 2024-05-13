«Дралась с мамой за тарелку карбонары». Гагарина рассказала, как набрала 30 килограммов | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 18:34 «Дралась с мамой за тарелку карбонары». Гагарина рассказала, как набрала 30 килограммов Певица Гагарина заявила, что набирала по 30 килограммов во время беременностей Pavel Kashaev / Global Look Press

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Певица Полина Гагарина значительно набирала вес во время двух своих беременностей. Каждый раз она поправлялась на 30 килограммов, рассказала артистка в интервью Надежде Стрелец.

Певица призналась, что не могла себя контролировать и переедала из-за гормонов. Буквально сразу же после обеда ей хотелось есть еще, она заказывала по несколько порций. Аппетит артистки очень впечатлял ее первого мужа и маму.

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«Я плакала — и ела. Это было ужасно. Я съедала тарелку карбонары, жирную, огромную — и хотела еще. Мама отнимала у меня эту тарелку, говорила официанту „нет-нет-нет“, а я фактически с ней дралась», — поделилась она.

После родов ей приходилось сбрасывать набранный вес. Певица уточнила, что конкретного рецепта для похудения нет.

«Естественно, это сокращение порций, спорт. Никакой волшебной таблетки нет. Я следила за едой», — заявила Гагарина.

Артистка также рассказала, что продюсер Константин Меладзе перестал с ней работать из-за певицы Веры Брежневой. Об окончании профессиональных отношений ей сообщил сам музыкант.