«Дождалась и заслужила». Телеведущая Оксана Федорова улетела из России | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 12:58 «Дождалась и заслужила». Телеведущая Оксана Федорова улетела из России Телеведущая Оксана Федорова отправилась отдыхать в Таиланд РИА «Новости»

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Телеведущая Оксана Федорова решила взять перерыв от работы и отправилась в отпуск в Таиланд. Об этом она рассказала своим подписчикам в социальных сетях.

Федорова выбрала для отдыха азиатское королевство Таиланд и поделилась восторженными впечатлениями от страны. По ее словам, это первый за долгие годы случай, когда она позволила себе настоящий отдых.

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«Наконец-то улетели на отдых. Нас встретило потрясающее райское место. Пхукет. Дождалась и заслужила», — отметила она.

Телеведущая назвала метод интервального голодания секретом своей красоты. Она исключила из рациона вредные продукты. Здоровье кожи ей помогает ежедневный уход, например, специальные сыворотки. Некоторыми средствами знаменитость пользуется уже много лет подряд. Причем всю уходовую косметику знаменитости подбирал профессионал.