Дом Ники Минаж обыскали после стрельбы

Дом рэп-исполнительницы Ники Минаж в Хидден-Хиллз обыскали правоохранители после новости о стрельбе. Об этом сообщил телеканал CBS News .

По данным американских источников, к тому моменту, когда приехали полицейские, стрелков в доме уже не оказалось. Из-за этого сотрудникам пришлось обыскать жилье стоимостью 19,5 миллиона долларов.

Это уже третий ложный вызов в дом Минаж за последние два года. В 2023 году поступали сообщения о стрельбе, а также насилии над ребенком.

Сама певица обвиняется в нападении, побоях и «намеренном причинении душевных страданий» в отношении своего бывшего менеджера Брэндона Гарретта.