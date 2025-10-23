Ольга Семеновна, дочь знаменитого писателя Юлиана Семенова, поделилась деталями семейного музыкального пути и рассказала о концерте своего сына Юлиана Семеновича Брайди, который состоится 26 октября в Петербурге. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Семья Семеновых всегда была тесно связана с искусством. Мать Ольги, Наталья Кончаловская, обожала музыку и окончила музыкальную школу, мечтая, что ее супруг станет известным пианистом. Позже Наталья Петровна надеялась, что музыкальные таланты проявятся у ее сыновей, режиссеров Андрона Кончаловского и Юрия Маминова-Кончаловского, но они выбрали творческие профессии. Наконец, внучка Натальи Петровны, Ольга, решила, что музыкальное искусство воплотится в лице ее сына Юлиана.

Юлиан с детства пел в хоре и занимался музыкой, окончил парижскую и женевскую консерватории, а также преподавал в Швейцарии. Концерт, который пройдет в Петербурге, приурочен к юбилеям семьи Семеновых: сорокалетию выхода фильма «Противостояние» и пятидесятилетию поисков Янтарной комнаты, организованных Юлианом Семеновичем. В программу включены произведения композиторов-классиков, таких как Шопен, Дебюсси и Рахманинов.