Дочь Тома Круза Сури отказалась от фамилии отца и взяла второе имя матери

Поступившая в вуз 20-летняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури отказалась носить фамилию отца, с которым прекратила поддерживать отношения, и взяла второе имя матери — Ноэль. Внимание на это обратило издание The People , изучавшее списки избирателей штата Пенсильвания.

Журналисты пояснили, что для регистрации на предстоящее голосование допускаются граждане только под настоящими именами. Редакция пришла к выводу, что Сури добилась смены анкетных данных через суд.

Том Круз и Кэти Холмс прожили в браке всего шесть лет и развелись в 2012 году. Их общая дочь Сури разорвала отношения с отцом много лет назад по неизвестной причине.

Доходило до того, что Сури не пригласила известного отца на свое 18-летие. Близкие к девушке источники подчеркивали, что она даже не готова брать трубку, если Том Круз внезапно ей позвонит.