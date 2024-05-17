Дочь Сергея Андрияки рассказала про автопортрет, который художник написал для семьи | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 12:28 Дочь Сергея Андрияки рассказала про автопортрет, который художник написал для семьи

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Дочь художника Сергея Андрияки София рассказала про автопортрет, который художник написал специально для семьи, чтобы те не скучали в его отсутствие. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

София призналась, что эта картина стала для нее любимой работой отца.

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«Я думала, что портрет — это папа, что он проголодался и что его нужно покормить молоком или тем, что у меня есть. Мама потом спрашивала, откуда подтеки на раме. Оказывается, что мы вот так с ним общались», — поделилась воспоминаниями девушка.

Она добавила, что у ее отца была «душа нараспашку», он всего себя отдавал семье и ученикам.

В четверг, 16 мая, стало известно о смерти художника. Сегодня в Академии акварели и изящных искусств пройдет прощание.