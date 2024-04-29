Дочь Николь Кидман заметили в аэропорту Сиднея вместе с Китом Урбаном | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 09:29 Дочь Николь Кидман заметили в аэропорту Сиднея вместе с Китом Урбаном Папарацци засняли в сиднейском аэропорту дочь Николь Кидман вместе с Урбаном Billy Bennight/AdMedia/globallookpress

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В аэропорту Сиднея журналистам удалось запечатлеть на фото 13-летнюю дочь Николь Кидман Фейт с ее отцом Китом Урбаном. Снимки разместило издание Daily Mail Online.

Фейт была в спортивных штанах и футболке голубого цвета. На ее отце надеты свободные брюки, солнцезащитные очки и белая футболка, которую украшал графический принт.

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Журналисты уточнили, что папа с дочкой отправились в Соединенные Штаты, чтобы поддержать Николь Кидман на церемонии вручения награды от Американского института кино за пожизненные достижения в искусстве.

Николь Кидман и кантри-музыкант Кит Урбан поженились в 2006 году. Свадьба прошла в часовне кардинала Черретти на территории колледжа Святого Патрика в Сиднее.

Ранее Николь Кидман рассказала о разводе с актером Томом Крузом. По ее словам, в браке с артистом она испытывала тревогу и не чувствовала тепла со стороны супруга.