Дочь Юлии Началовой назвала дату выхода посмертного альбома матери

Ушедшая из жизни в 2019 году певица Юлия Началова не успела закончить свой альбом, над которым она работала. Дочь артистки Вера Алдонина объявила, что ранее неизданные песни выйдут в свет 16 марта. Об этом она написала на своей странице в Instagram*.

Свой пост Алдонина сопроводила кадрами прижизненного интервью матери, в котором Началова рассказала о съемках клипа на песню «Жди меня» с нового альбома, который получил название «Вера».

«Тогда этим планам не суждено было сбыться. Мы рады, что скоро это случится. 16 марта на всех цифровых площадках состоится релиз альбома, в песнях которого продолжает жить моя мама — Юлия Началова», — написала Алдонина.

Дату дочь артистки выбрала не случайно. Это шестая годовщина со дня смерти Юлии Началовой.

Певица ушла из жизни в возрасте 38 лет после неудачной операции, которая привела к сепсису.

Началову экстренно госпитализировали прямо во время репетиции. В больнице врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы, чтобы провести новую операцию. Но спасти артистку медики не смогли.

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