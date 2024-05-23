Дочь Джуда Лоу засветила грудь на красной дорожке в Каннах

Модель Айрис Лоу появилась на красной дорожке в Каннах в прозрачном мини-платье

Модель Айрис Лоу, дочь знаменитых актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост, посетила 77-й ежегодный Каннский кинофестиваль в провокационном наряде. Об этом сообщило издание Daily Mail .

На красную ковровую дорожку набережной Круазетт в Каннах Лоу надела элегантное белое платье с открытым плечом, прозрачным лифом и асимметричной мини-юбкой, отказавшись от бюстгалтера. Ее наряд дополняли стильный кожаный пояс и высокие сапоги на шпильке из черной замши. В качестве аксессуаров модель выбрала простые серебряные серьги-кольца и набор гармонирующих колец.

Ее макияж включал песочные тени для век, персиковые румяна и коралловую помаду. Короткие светлые волосы Лоу были уложены в легкие волны.

Модель Белла Хадид также показала обнаженную грудь в «голом» платье на Каннском фестивале. Она надела коричневые туфли на высоких каблуках в тон наряду, золотые серьги и несколько колец.