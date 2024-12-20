Дочь актрисы Анны Ковальчук начала задумываться об актерском образовании

Дочь актрисы Анны Ковальчук Злата похудела на 10 килограмм и призналась, что, став старше, начала все чаще задумываться о получении актерского образования. Об этом она рассказала в интервью Леди Mail .

Злата не думала, что захочет в будущем связать свою жизнь с актерством. Она окончила Санкт-Петербургский государственный университет, получив диплом юриста. Около двух лет назад девушка основала бренд функционального здорового питания.

«Уже оканчивая университет, я начала чувствовать, что мир кино меня затягивает, и, наверное, я все-таки хочу быть актрисой. И тут еще мама начала преподавать в Институте кино и телевидения», — сообщила собеседница.

Злату Ковальчук можно увидеть в сериале «Тайны следствия» на телеканал «Россия».