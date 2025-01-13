Добровольская оставила в наследство загородный дом за 50 миллионов рублей

У актрисы Евгении Добровольской в поселке Загорянский в Подмосковье есть дом стоимостью около 50 миллионов рублей. Об этом заявил блогер Константин Муравьев в беседе с сайтом «Аргументы и факты» .

«В Загорянском „сотка“ стоит от 800 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Участок там уже не купить. Дом актрисы будет стоить около 50 миллионов рублей», — сказал он.

По словам Муравьева, дом построили в 2010 году. В здании два этажа, верхний — мансардный. На участке есть зона отдыха, барбекю и место для бассейна.

Также у звезды есть квартира на Старом Арбате, рядом с Сивцевым Вражеком, однако о ней очень мало известно. Блогер напомнил, что за один квадратный метр недвижимости в этом районе придется отдать от 600 тысяч рублей. Квартира там стоит примерно 80 миллионов.

О смерти Добровольской стало известно 10 января. Актрисе было 60 лет. В последний год она боролась с тяжелой болезнью. Знаменитость играла в кино, сериалах и спектаклях. На ее счету более 100 ролей.

Прощание с Добровольской состоится 14 января, на сцене Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова. В этот же день звезду похоронят на Троекуровском кладбище.