Дмитрий Куклачев рассказал, что женился через неделю после знакомства

Дрессировщик Дмитрий Куклачев в интервью для проекта «Нетленка» рассказал, что впервые женился на цирковой артистке Кристине спустя неделю после знакомства. Об этом он сообщил в интервью «Абзацу» .

«Мы работали вместе с той программой, где она выступала, и мы с ней просто общались дружески. И в один из дней у меня уезжают родители на гастроли, я остаюсь один дома. Мне звонит Кристина и говорит: „Дим, приезжай, пожалуйста“. У нее умерла бабушка в этот день. И вот как-то у нас все в этом смысле завязалось. И через неделю — в ЗАГС. Расписались очень спонтанно. Ее родители не приняли вообще нас никак. Мои родители, естественно, были в шоковом состоянии», — рассказал артист.

По словам Куклачева, родители были в шоке, когда узнали о бракосочетании. Семейная жизнь продлилась недолго: через несколько месяцев после свадьбы Куклачев познакомился со своей нынешней супругой Мариной. К тому времени пара уже не жила вместе.

Как рассказала Марина Куклачева, Дмитрий недавно встретил свою бывшую жену Кристину в Сочи, у нее родился темнокожий сын. Марина предположила, что бывшая жена Дмитрия не замужем и живет с родителями, подчеркнув, что личная жизнь Кристины — ее собственное дело. По ее словам, Кристина сохранила свою фамилию, так как дорожит цирковой родословной.