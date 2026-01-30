Дмитрий Губерниев заявил, что санкции Евросоюза не помешают его работе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подтвердил намерение оставаться верным отечественному спорту и продолжать работу в родной стране. Об этом сообщило ИА НСН .

Как пояснил ведущий, санкции, введенные Европейским союзом, не помешают его деятельности.

«Как это отразится на моей работе, не очень понимаю, с учетом того, что мы последние годы отстранены от международных соревнований», — отметил Губерниев.

Комментатор акцентировал внимание на своем желании и дальше освещать спортивные события, происходящие в России и государствах-партнерах.