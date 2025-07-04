Дмитрий Губерниев рассказал, что до карьеры в спортивной журналистике работал охранником в казино

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев каждый год в начале июля вспоминает о Международном дне спортивного журналиста. В беседе с Общественной Службой Новостей он рассказал о своем пути к успеху в спортивной журналистике.

По словам Губерниева, его дорога в мир спортивной журналистики была непростой. После вуза он работал охранником в казино, что было сопряжено с множеством опасностей и трудностей.

«Я работал после вуза охранником в казино. Это как раз были лихие 90-е годы, когда много влиятельных и богатых людей приходили к нам. Конфликты, разборки и риск получить пулю в лоб — все это стало меня сопровождать постоянно», — рассказал телеведущий.

Губерниев отметил, что в какой-то момент ему стало нужно купить лицензию для работы в охране, но у него не было на это денег. Тогда он решил перейти в сферу, ради которой получил красный диплом в университете.

Благодаря удаче Губерниев попал на телевидение в качестве спортивного комментатора. Журналист подчеркнул, что не придает большого значения своему профессиональному празднику и предпочитает проводить его на работе.

«Могу сказать одно: именно спортивные корреспонденты — лучшие представители журналистики. Они чаще остальных выходят в прямые эфиры, участвуют в разных мероприятиях, где нужно постоянно проявлять внимательность, держать высокую планку и быть в курсе последних новостей», — заявил комментатор.

Губерниев также добавил, что не видит себя в другой профессии и рад тому, как сложилась его жизнь.