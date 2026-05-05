Дмитрий Губерниев назвал роман Астафьева «Прокляты и убиты» любимой книгой о Великой Отечественной войне

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в преддверии Дня Победы рассказал Общественной Службе Новостей о своих любимых книгах, посвященных Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что часто перечитывает эти произведения и рекомендует их молодежи.

На первом месте среди лучших произведений на военную тематику у Губерниева оказался незаконченный роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», написанный в первой половине 90-х годов.

В первой части романа описываются события осени 1942 года. Читатели знакомятся с новобранцами, которые переживают все тяготы солдатского быта в условиях подземной казармы, называемой «чертовой ямой».

Во второй части, как отметил Губерниев, представлено натуралистичное описание батальных сцен во время форсирования Днепра.

«Это тяжелейшая книга об ужасах войны, которая меня потрясла до глубины души», — добавил спортивный комментатор.