Дирижера шоу «Голос» экстренно прооперируют

Дирижера, композитора и пианиста Сергея Жилина экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Как сообщает издание, Жилин испытывал сильные боли в области живота. В настоящее время он находится на операционном столе, и его состояние оценивается как стабильное.

Жилин — глава музыкальных коллективов, объединенных под общим названием «Фонограф». В 2005 году ему было присвоено почетное звание заслуженного артиста России, а в 2019 году — народного артиста. Дирижер был отмечен наградой за выдающиеся достижения в области культуры и искусства, а также за многолетний плодотворный труд.

В 2012 году на российских экранах появилось музыкальное шоу «Голос». Вот уже 12 сезонов проект сопровождается живым музыкальным сопровождением от оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под руководством Сергея Жилина. Оркестр также был задействован в шоу «Голос. Дети».

Ранее в Сети опубликовали сообщения, что в больницу попал режиссер Никита Михалков. Позже он опроверг слухи о своей госпитализации и отметил, что продолжает активно работать. Режиссер вернулся из Воронежа и записал новый выпуск передачи «Бесогон».