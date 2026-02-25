Дирижер Титов назвал проект «Музыка военной поры» одним из самых значимых в карьере

Профессор и заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования Санкт-Петербургской консерватории Александр Вениаминович Титов в интервью газете «Петербургский дневник» поделился воспоминаниями о своем детстве, обучении и музыкальной карьере.

Титов родился в Ленинграде и окончил Хоровое училище имени Глинки, где его любовь к музыке привил педагог по фортепиано Сергей Германович Николаев. Затем он продолжил обучение в Ленинградской консерватории по трем классам: хорового дирижирования, фортепиано и оперно-симфонического дирижирования.

После окончания консерватории Титов проработал почти 20 лет в Кировском (ныне Мариинском) театре, где дирижировал более чем 30 балетами, а затем семь лет в Большом театре. Сейчас он руководит собственным оркестром и уделяет особое внимание разнообразию репертуара.

Одним из значимых проектов Титова стал «Музыка военной поры», в рамках которого он представил произведения, забытые или малоизвестные широкой публике.

«На сегодняшний день мы записали 30 выпусков, и хотелось бы, конечно, побольше», — сказал дирижер.

Отвечая на вопрос о счастье, Титов отметил, что оно заключается в простых вещах.

«Ты утром просыпаешься, завтракаешь, идешь на работу, трудишься, едешь домой… Вот в этой последовательности и есть какие-то компоненты счастья» — подчеркнул музыкант.