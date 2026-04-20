Народный артист России, художественный руководитель «Петербург-концерта» и главный дирижер Симфонического оркестра Петербурга Сергей Стадлер умер на борту самолета. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

«Скоропостижно ушел из жизни Сергей Валентинович Стадлер — музыкант с мировым именем, народный артист России, выдающийся скрипач, дирижер, педагог, художественный руководитель „Петербург-концерта“ и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга», — отметил Беглов.

Как сообщила «Фонтанка», музыкант почувствовал себя плохо во время перелета из Петербурга в Стамбул. Самолет совершил экстренную посадку в Румынии. На земле врачи попытались реанимировать дирижера, но он скончался.

Беглов напомнил, что Стадлер был коренным петербуржцем, с юных лет посвятил себя музыке и окончил Санкт-Петербургскую консерваторию. Имя артиста стало символом высочайшего исполнительского мастерства.

«Сергея Стадлера воспитал Санкт-Петербург. Наш город всегда будет хранить благодарную память о нем», — подчеркнул губернатор.

Стадлер выступал в известных концертных залах мира, участвовал в крупных симфонических проектах и внес большой вклад в культурную жизнь Петербурга, России и других стран.