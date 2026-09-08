Дирижер Юрий Башмет рассказал о предстоящей премьере «Реквиема незабытых»

Известный дирижер Юрий Башмет в интервью газете «Петербургский дневник» поделился своими впечатлениями о предстоящем исполнении «Реквиема незабытых» в Санкт-Петербургской филармонии. По его словам, это место имеет особое значение, так как именно здесь 9 августа 1942 года была исполнена Седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича.

Для Башмета этот зал является одним из самых важных и ответственных. Он подчеркнул, что каждый раз, выступая в этом зале, ощущает особую атмосферу и связь с прошлым. Дирижер также отметил, что для него было большой радостью пригласить на концерт актрису Светлану Крючкову, которая выступит в роли чтицы стихов фронтовых поэтов.

Особое внимание Юрий Башмет уделил выбору музыкантов для исполнения произведения. Он решил, что «Реквием незабытых» будут играть молодые музыканты из Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Дирижер считает важным, чтобы эмоциональная и ментальная память об историческом прошлом стала частью жизни молодого поколения.