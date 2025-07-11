Директор Ангелины Вовк опровергла сообщения о вызове скорой к телеведущей

Телеведущая Ангелина Вовк не вызывала скорую, информация об этом не соответствует действительности. Об этом рассказала 360.ru ее директор Светлана Торгало.

«Все хорошо с Ангелиной Михайловной», — добавила она.

Вовк 82 года. Много лет она отдала Гостелерадио СССР, начинала как диктор новостей, затем стала вести детские и музыкальные телепередачи. Долгое время была бессменной ведущей «Песни года» в паре с Евгением Меньшовым, а среди юных зрителей получила известность как тетя Лина из «Спокойной ночи, малыши!»

В прошлом году также появлялись слухи о госпитализации телеведущей, но и тогда Торгало рассказала, что Вовк чувствует себя хорошо, отдыхает на даче, а к врачам обращается только чтобы обследоваться.