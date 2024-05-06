«Девочка созрела»: Сергей Лазарев показал 20-летнюю наследницу | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 19:21 «Девочка созрела»: Сергей Лазарев показал 20-летнюю наследницу Певец Лазарев поделился редкой фотографией 20-летней племянницы Алины Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певец Сергей Лазарев показал, как повзрослела его 20-летняя племянница. Ее фото он опубликовал в личном блоге в соцсетях.

На кадрах бэкстейджа со съемки в качестве профессиональной модели девушка позирует, сидя в черной куртке и коротких серых шортах.

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«А девочка созрела», — подписал Лазарев снимок словами из популярной песни.

Артист заменил племяннице родного отца, после того как его старший брат Павел погиб из-за травмы головы, полученной в ДТП. На тот момент ей было всего 11 лет.

Будучи подростком, Алина занималась в театре-студии «Непоседы», а сейчас учится на третьем курсе Института театрального искусства имени И. Д. Кобзона. Начинающая артистка планирует покорить отечественный шоу-бизнес без помощи звездного дяди.

Ранее стало известно, что Лазарев подал заявку в Роспатент на регистрацию своего имени в качестве бренда. Исполнитель сможет выпускать различные товары: от белья и ручек до шуб и обуви.