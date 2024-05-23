Детский писатель Лев Гаврилов умер в возрасте 93 лет
Издание «Петербургский дневник», ссылаясь на Союз писателей Санкт-Петербурга, сообщило о смерти детского писателя, поэта Льва Гаврилова. Ему было 93 года.
Гаврилов является автором 18 книг, среди которых — «Страна друзей», «Всем на удивление», «Три стрелка», «Слоненок Рам», «Проказники мышата» и другие.
Он был награжден орденом «Знак Почета» и несколькими медалями. Гаврилов пережил блокаду Ленинграда.
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