Деревянко станет любовником героини Гузеевой в новом сериале

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева и актер Павел Деревянко исполнят роли любовников в новом сериале «Три сестры». Проект имеет отсылку к одноименной пьесе писателя Антона Павловича Чехова, сообщили журналисты kino.mail.ru .

По данным издания, сюжет сериала разворачивается вокруг трех сестер — Иры, Ольги и Маши.

Они планируют покорить Москву после переезда из Нижнего Новгорода. Девушки рассчитывают, что в этом поможет их состоятельная мать Татьяна, которая владеет ювелирным бизнесом. Однако женщина закрутила в отпуске роман с молодым любовником. Теперь Татьяна займется устройством своей личной жизни, оставив дочерей без материальной поддержки.

Гузеева в социальной сети Instagram* рассказала, что довольна работой в новом сериале.

«Удивительное дело: мне везет на хороших людей. Я всегда восхищалась талантом Павла Деревянко, но он еще и отличный парень», — написала она.

Ранее сваха Роза Сябитова рассказала, что актриса Лариса Гузеева перед съемками программы «Давай поженимся!» призывала коллег не дружить вне работы. По словам телеведущей, так и получилось — по окончании шоу все забыли друг друга.

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