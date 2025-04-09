Олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова осудила высказывания вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко, который призвал «оторвать ноги» капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Об этом сообщил News.ru .

Депутат назвала такое поведение украинцев проявлением фашистских наклонностей.

«Оторвать ноги, желать смерти. К сожалению, их так идеологически настраивают», — отметила парламентарий.

Она выразила сожаление по поводу соответствующей пропаганды и добавила, что поддержка данных высказываний среди широкой аудитории создает благоприятную почву для их распространения.