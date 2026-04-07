Депутат Вассерман рассказал, что любит читать фанфики на основе интересных литературных первоисточников

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с сайтом «Абзац» поделился, что читает фанфики, отдавая предпочтение любительским работам на основе интересных литературных первоисточников.

Парламентарий отметил, что не все произведения в этом жанре вызывают у него интерес.

«Некоторые фанфики читаю с интересом в тех случаях, когда меня заинтересовало и исходное произведение», — подчеркнул собеседник.

Среди любимых произведений в жанре фанфикшен Вассерман выделил цикл «Таня Гроттер», отметив, что эти романы быстро перестали подражать «Гарри Поттеру» и «зажили самостоятельной жизнью».