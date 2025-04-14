Депутат Вассерман призвал причислить стену Цоя на Арбате к объектам культуры

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что стене памяти музыканта Виктора Цоя на Арбате необходимо присвоить статус объекта культурного наследия. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам парламентария, он готов поддержать соответствующую законодательную инициативу, если она поступит на рассмотрение Федерального собрания.

«Но важно понимать, что большая часть вандалов, то есть людей, разрушающих культурные ценности, не задумываются ни о культуре, ни о ценностях, ни о возможном наказании за их нарушение», — отметил депутат.

В связи с этим он призвал разработать дополнительные меры защиты подобных объектов. Комментарии Вассермана последовали за происшествием, связанным со стеной Цоя. Поклонники рэпера Паши Техника расписали стену после смерти кумира.