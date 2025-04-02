Депутат Хамитов: РКН должен проверить песни Noize MC на российских платформах

Депутат Госдумы Амир Хамитов подготовил обращение в Роскомнадзор. Жалоба связана с размещением нового альбома музыканта Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев*) на российских платформах. Об этом сообщил Life .

Парламентарий напомнил, что сбежавший за границу музыкант позволял себе русофобские высказывания. Кроме того, Алексеев* оказывал финансовую помощь ВСУ, отметил Хамитов.

«Получается, что российские площадки помогают зарабатывать предателям, которые направляют вырученные средства врагам нашей страны, спонсируя их агрессию? Как такое возможно?» — выразил недоумение депутат.

Он призвал ведомство провести проверку песен музыканта на наличие экстремизма и оправдания терроризма. При обнаружении таких признаков необходимо удалить материалы, добавил парламентарий.

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.