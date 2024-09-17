Депутат Драпеко отметила важность работы оператора Бурлаки в «Место встречи изменить нельзя»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко подчеркнула в беседе с RT значимость работы кинооператора Леонида Бурлаки в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Она отметила, что Высоцкий из-за невысокого роста снимался с такого ракурса, что казался более внушительным. По ее словам, это не только заслуга актера, но и мастерство оператора, который правильно его подчеркивал.

«И у него широкие плечи, он такой массивный, внушительный. Это заслуга не только артиста, но и оператора», — отметила депутат.

Также Драпеко акцентировала внимание на том, что все персонажи фильма, как положительные, так и отрицательные, изображены с большой точностью, и ни одна деталь не уходит из поля зрения. Она добавила, что если артист предлагает интересные находки, оператор всегда готов это уловить и запечатлеть.