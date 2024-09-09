Депутат Драпеко: Масляков был воплощением юности, задора, юмора

Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала сообщение о смерти советского и российского телеведущего Александра Маслякова. По словам депутата, он был воплощением юности, задора и юмора для нескольких поколений, написал RT.
«Он, конечно, герой. КВН стал не просто общероссийской игрой, он стал международной игрой. Сегодня в КВН играют все. <…> Конечно, это целая страница в нашей культуре», — сказала она.
Драпеко высказала соболезнования семье, поклонникам и друзьям Маслякова.
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