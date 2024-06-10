«Денюжки заканчиваются». Пугачевой предложили выступить за 100 миллионов рублей

Певице Пугачевой предложили выступить в Турции за 100 миллионов рублей

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пранкер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, позвонил директору певицы Аллы Пугачевой Александру Запорожцу и предложил спеть на корпоративе в Турции за 100 миллионов рублей. Это произошло во время интервью телеканалу «Краснодар».

«Я представляю одного частного инвестора, у которого будет день рождения в Турции через два месяца. Возможно ли Аллу Борисовну пригласить?» — спросил блогер.

В беседе с директором Пугачевой он уточнил, что якобы спонсор не готов проводить мероприятие в России по политическим причинам. После этого Каграманов назвал сумму в 100 миллионов рублей. Агент Примадонны попросил пранкера прислать ему подробности предстоящего мероприятия.

Блогер отметил, что раньше представители певицы не соглашались, когда слышали подобные предложения. Однако в этот раз, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, директор Пугачевой не стал отказываться сразу.

«Денюжки заканчиваются», — заключил пранкер.

Ранее стало известно, что у Пугачевой ухудшилось самочувствие из-за жары на Кипре. Певица вместе с семьей запланировала перебраться в Юрмалу.

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