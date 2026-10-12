Дэниэль Вегас рассказал об уходе из «Большого куша» и новых ролях

Дэниэль Вегас покинул шоу «Большой куш» на ТНТ. В интервью он рассказал, что осталось за кадром проекта, как сегодня смотрит на конфликты и принятые решения, почему готов снова вернуться в реалити и какие новые роли хочет попробовать. Об этом пишет «Петербург 2» .

По его словам, за кадром осталось немало — от конфликтов с участницей Идой Галич до ограбления в Италии. Вегас также объяснил, почему готов вернуться в реалити и какие новые роли хотел бы примерить.

В разговоре затронули и будущие проекты, зарубежную аудиторию и право самого выбирать, куда двигаться дальше.