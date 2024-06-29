«Делаю химиотерапию». Певица Алиса Вокс заявила, что неизлечимо больна

Вокалистка и бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала, что страдает от неизлечимого заболевания крови. Откровением исполнительница поделилась в YouTube-интервью со спортсменкой Аллой Шишкиной.

«Это редкое заболевание — системное аутоиммунное заболевание крови. Раз в год делаю химиотерапию», — призналась артистка.

По словам блондинки, недуг отчасти повлиял на ее уход из команды Сергея Шнурова. Она узнала про болезнь, когда сдавала анализы. В крови увидели «странную картину». Выяснилось, что заболевание не лечится.

«Прогноз совершенно непонятен. Кто-то живет с этим два года, кто-то — 90 лет. Все сугубо индивидуально», — объяснила певица.

Симптомы болезни проявляются в сухости во рту и боли в глазах. Сначала она не придавала этому значения и думала, что неприятные ощущения возникают из-за жажды и макияжа. Сейчас за звездой наблюдает профильный врач.

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