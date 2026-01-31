Давно холостой. Бывшая жена Рената Агзамова раскрыла детали развода

Звездный кондитер Ренат Агзамов развелся после более чем 10 лет брака. Его бывшая жена Валерия сообщила StarHit , что расставание произошло два года назад по обоюдному согласию.

Именно она подала заявление на развод, хотя решение принималось сообща. Агзамов холост с 2024 года. Сын общается и живет одновременно с матерью и отцом.

«Да, давно. Просто мы не афишируем. Мы вместе так решили. У нас дружеские отношения, теплые, в принципе, все хорошо. Думаю, причина простая — долгий брак. Такое бывает», — сказала Валерия.

Она не уточнила, как прошел раздел совместно нажитого имущества. Известно, что кроме приготовления многоярусных тортов и ведения телешоу «Кондитер», «Король десертов» и «Кондитер. Дети» он зарабатывал как лицо и руководитель производства компании «Фили Бейкер». До развода Агзамовы много путешествовали.