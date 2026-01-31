Давно холостой. Бывшая жена Рената Агзамова раскрыла детали развода
Бывшая жена кондитера Рената Агзамова назвала причиной развода усталость
Звездный кондитер Ренат Агзамов развелся после более чем 10 лет брака. Его бывшая жена Валерия сообщила StarHit, что расставание произошло два года назад по обоюдному согласию.
Именно она подала заявление на развод, хотя решение принималось сообща. Агзамов холост с 2024 года. Сын общается и живет одновременно с матерью и отцом.
«Да, давно. Просто мы не афишируем. Мы вместе так решили. У нас дружеские отношения, теплые, в принципе, все хорошо. Думаю, причина простая — долгий брак. Такое бывает», — сказала Валерия.
Она не уточнила, как прошел раздел совместно нажитого имущества. Известно, что кроме приготовления многоярусных тортов и ведения телешоу «Кондитер», «Король десертов» и «Кондитер. Дети» он зарабатывал как лицо и руководитель производства компании «Фили Бейкер». До развода Агзамовы много путешествовали.