Дана Борисова защитила препарат «Оземпик», который ранее критиковала Лопырева

Недавно фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева высказалась о препарате «Оземпик», заявив, что он помогает худеть, но при этом портит кожу и старит. Она отметила, что у людей, использующих его, появляется тусклость на лице и изможденный вид. Дана Борисова, поговорив с Общественной Службой Новостей , выразила несогласие с коллегой.

Она подчеркнула, что сама похудела на 12 килограмм благодаря «Оземпику», и за более чем год потерянный вес не вернулся. Кроме того, Борисова уверена, что ее цвет лица и кожи выглядят естественно и привлекательно.

«Господи, только Лопыревой с ее натянутым лицом со всех сторон рассказывать, кто как выглядит и у кого какой цвет кожи. Вы возьмите ее фотки в молодости и сейчас — два разных человека. Она поменяла в себе абсолютно все», — сказала Борисова.

По ее мнению, побочные эффекты «Оземпика» проявляются иначе — могут возникнуть временные проблемы со зрением, диарея, тошнота, головокружение и обмороки. Однако никто из тех, кто пользовался препаратом, не выглядел изможденным или с тусклым взглядом.

Телеведущая пожелала коллеге «просветления и доброты».