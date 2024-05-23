«Что-то интересное?» Лепс признался, что не слушал новую песню Пугачевой

Певец Григорий Лепс сказал, что не стал слушать новую песню Пугачевой

Певец Григорий Лепс признался, что не слушал новую песню Аллы Пугачевой под названием «Ложный стыд». Он сказал об этом корреспонденту NEWS.ru на Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

«Не слушал. Надо послушать? Что-то интересное?» — заинтересовался артист.

Он также выразил сомнение в том, что через эту композицию народная артистка СССР стремилась напомнить о себе.

«Я не думаю, что ее забыли», — сказал Лепс.

Пугачева выпустила трек «Ложный стыд» 20 мая. В нем лирическая героиня просит возлюбленного не забывать о ней. Артистка задержала выход песни на неделю.

Музыкант Юрий Лоза также заявил, что не собирается слушать новый трек Пугачевой. Он добавил, что примадонна вокально проигрывает своей коллеге Ларисе Долиной.