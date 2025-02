Чернокожая бисексуальная актриса сыграет Иисуса Христа в новом мюзикле

Global Look Press

Фото: Mario Mitsis/Keystone Press Agency / Global Look Press

Звезда одного из хитов 2024 года «Злая: Сказка о ведьме Запада» будет участвовать в постановке не в первый раз. В 2020 году она исполнила роль Марии Магдалины в полностью женской версии постановки, исполнив популярную песню «I Don’t Know How to Love Him».

На этот раз актриса исполнит в постановке главную роль. Немногочисленные показы начнутся 1 августа и закончатся уже 3 августа.

«Буду слегка занята этим летом, не могу дождаться», — поделилась Эриво новостью с подписчиками в соцсети Instagram**.

