Чернокожая бисексуальная актриса сыграет Иисуса Христа в новом мюзикле
Variety: Синтия Эриво сыграет Иисуса Христа в мюзикле Уэббера и Райса
В новой версии культового мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» Иисуса сыграет американская бисексуальная* актриса и певица Синтия Эриво. Об этом сообщило издание Variety.
Звезда одного из хитов 2024 года «Злая: Сказка о ведьме Запада» будет участвовать в постановке не в первый раз. В 2020 году она исполнила роль Марии Магдалины в полностью женской версии постановки, исполнив популярную песню «I Don’t Know How to Love Him».
На этот раз актриса исполнит в постановке главную роль. Немногочисленные показы начнутся 1 августа и закончатся уже 3 августа.
«Буду слегка занята этим летом, не могу дождаться», — поделилась Эриво новостью с подписчиками в соцсети Instagram**.
Ранее президент США Дональд Трамп в первый же день своего правления подписал указ о признании в стране только двух полов — мужского и женского. Он заявил, что американское общество не будет обращать внимание на цвет кожи, а гендеров в стране будут существовать только два.
* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.
** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.