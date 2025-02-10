«Человек непростой судьбы». Что известно о попавшем в реанимацию комментаторе Скворцове

Комментатор Роман Скворцов в ночь на 9 февраля попал в реанимацию в Новосибирске с травмой головы. Пользователи в Сети напомнили, что пострадавший — человек непростой судьбы, он многое потерял за свои 49 лет жизни. Что известно о Скворцове — в материале 360.ru.

Избили неизвестные

Скворцов прилетел в Новосибирск 8 февраля. В ту же ночь его нашел прохожий недалеко от одного из заведений на Красном проспекте. Комментатор не помнит, что с ним произошло. Об инциденте сообщил его коллега Дмитрий Губерниев.

В интернете развернулись дискуссии, что могло случиться с известным комментатором. Кто-то предположил, что он сам упал, кто-то — что его избили неизвестные. Состояние пострадавшего стабилизировалось, но некоторое время он еще пробудет в больнице.

«Роман человек непростой судьбы. Супруга погибла, друг Наилич (хоккейный комментатор Сергей Гимаев — прим. ред.). После этого всегда в нем чувствовалась какая-то тоска, даже в его улыбке. Теперь это. Здоровья Роману», — написал в комментарии один из пользователей.