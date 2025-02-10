«Человек непростой судьбы». Что известно о попавшем в реанимацию комментаторе Скворцове
Комментатор Роман Скворцов 12 лет назад потерял жену и дочь
Комментатор Роман Скворцов в ночь на 9 февраля попал в реанимацию в Новосибирске с травмой головы. Пользователи в Сети напомнили, что пострадавший — человек непростой судьбы, он многое потерял за свои 49 лет жизни. Что известно о Скворцове — в материале 360.ru.
Избили неизвестные
Скворцов прилетел в Новосибирск 8 февраля. В ту же ночь его нашел прохожий недалеко от одного из заведений на Красном проспекте. Комментатор не помнит, что с ним произошло. Об инциденте сообщил его коллега Дмитрий Губерниев.
В интернете развернулись дискуссии, что могло случиться с известным комментатором. Кто-то предположил, что он сам упал, кто-то — что его избили неизвестные. Состояние пострадавшего стабилизировалось, но некоторое время он еще пробудет в больнице.
«Роман человек непростой судьбы. Супруга погибла, друг Наилич (хоккейный комментатор Сергей Гимаев — прим. ред.). После этого всегда в нем чувствовалась какая-то тоска, даже в его улыбке. Теперь это. Здоровья Роману», — написал в комментарии один из пользователей.
Тяжелые утраты
Скворцов в 2013 году Скворцов потерял жену и дочь, они погибли в авиакатастрофе. Самолет выполнял рейс из Москвы в Казань и при заходе на посадку рухнул около взлетной полосы. Все 50 человек, что находились на борту, погибли. Скворцов тяжело переживал потерю и писал, что не знает, ради чего теперь жить.
«Не хочу, чтоб меня жалели. Потому что я самый счастливый человек на свете. В моей жизни были эти две девочки. Понимаю, какое это было чудо», — говорил Скворцов о жене и дочери.
В 2017 году его постиг второй удар — от сердечной болезни умер его друг Сергей Гимаев, которого он звал Наилич. Скворцов и Гимаев дружили более 10 лет.
«За шесть лет без Наилича глобально, может быть, и отболело. Но ощущение того, что мы о чем-то не договорили, не оставляет», — писал Скворцов.