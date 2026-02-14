Бывшую жену Епифанцева заподозрили в угрозах во Франции

Известную актрису Анастасию Веденскую обвинили в угрозах в Гренобле. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Соседи уверяют, что Веденская якобы регулярно конфликтует с ними из-за слишком громкой музыки, которую включает ее сын.

В один из дней артистка вышла на лестничную клетку пьяной и начала угрожать расправой. Соседи сняли ситуацию на видео, обратились в полицию и прокуратуру, началось расследование. Заявители также уверяют, что женщина якобы регулярно выпивает.

Ранее активисты обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить Веденскую на пропаганду ЛГБТ* в связи с ее новым фильмом про ЛГБТ*-мигрантов под названием «Привет, экстремисты».

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.