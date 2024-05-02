Бывший игрок «Зенита» Новосельцев заявил, что планирует выпустить музыкальный альбом | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 18:19 Бывший игрок «Зенита» Новосельцев заявил, что планирует выпустить музыкальный альбом

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Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной РФ Иван Новосельцев заявил о планах выпустить альбом с композициями. В беседе с «Газетой.ru» он напомнил, что пишет электронную музыку.

В феврале экс-футболист представил слушателям трек BEGIN 1:1 с философским посылом. Автор охарактеризовал свой стиль как «мечтательный, расслабляющий и в то же время танцевальный», добавило ИА НСН.

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Новосельцев также рассказал историю создания сценического псевдонима Vaniti. Никнейм придумала одна девушка еще в школьные времена, пояснил спортсмен.