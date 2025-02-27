Бывший футболист «Анжи» Тагирбеков избил экс-супругу и выложил ее интимные фото

Бывший футболист «Анжи» Расим Тагирбеков бил супругу Саиду и распространял ее интимные фотографии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Пара прожила вместе 13 лет, Саида родила троих детей от спортсмена. Однако в отношениях у знаменитостей было все плохо — футболист бил женщину и контролировал каждый ее шаг.

Когда они развелись, Тагирбеков даже попытался разрушить бизнес экс-супруги. Договорился с коллекторами, раскрыл ее адрес и номера всех родных.

С тех пор прошло два года. Теперь футболист опять начал портить жизнь Саиде. Он распространил ее интимные фотографии.

«Что послужило поводом для такого поведения? То, что, <…> оказывается, <…> у меня могут случиться какие-либо отношения», — сказала Саида.

Она напомнила, что Тагирбеков сам живет с другой женщиной и за два года ни разу не изъявил желание увидеть детей.

Фото, которые распространил футболист, попали в руки шантажистов — теперь они угрожают женщине. Она обратилась в полицию. Когда бывший муж узнал о заявлении, то избил ее. В ближайшее время Саида намерена пойти в суд.

Ранее бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая обвинила экс-супруга в избиении. Она отметила, что музыкант напал на нее прямо на глазах у шестилетнего сына.