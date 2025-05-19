Бывшая балерина Матвеева рассказала, что Григорович до конца жизни сохранял ясность ума

Григорович до конца сохранил ясность ума и сознания, сказала Матвеева.

«Я очень рада, что финал жизни у него был очень достоен — он скончался в санатории, там жил, он был не один, он был в полном сознании, в уме, в действии и на своих ногах. То есть, до конца абсолютно пронес себя в такой возраст огромный», — отметила она.

Юрий Григорович, народный артист СССР, скончался на 99-м году жизни. Начинал свой путь он в Мариинском театре как солист, а затем прославился благодаря постановкам «Легенда о любви» и «Каменный цветок». В 1964 году он стал руководителем балета Большого театра, где поставил множество спектаклей, включая «Щелкунчика», «Ивана Грозного» и «Спартака».