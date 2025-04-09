Бывшая жена Марата Башарова собралась судиться с авиакомпанией Nordwind

Бывшая жена Марата Башарова обвинила авиакомпанию Nordwind в неправомерном, по ее мнению, недопуске на рейс на Кубу. Об этом Елизавета Шевыркова сообщила в соцсети.

По словам женщины, она собиралась вылететь в Варадеро вместе с сыном. В аэропорт они приехали заблаговременно, прошли регистрацию и сдали багаж, после чего встали в очередь на посадку.

«Подходит наша очередь, и по непонятным причинам сотрудница разделяет нашу компанию — мы летели двумя семьями, — то есть пускает только моих друзей, а мне с Марселем отказывает, объявив, что посадка закончилась минуту назад», — рассказала Елизавета.

Шевыркова добавила, что уговоры и слезы сына не убедили представительницу Nordwind изменить решение. После этого еще полтора часа экс-супруга Башарова ждала возвращения багажа.

Елизавета обратилась к руководству авиакомпании с просьбой разобраться в случившемся. В противном случае она собирается обратиться в суд и в прокуратуру, сообщило РИА «Новости».

«Я требую возмещения материального и морального ущерба», — подчеркнула экс-супруга Башарова.

В Nordwind заявили, что Шевыркова подошла к выходу на посадку через 10 минут после официального времени закрытия посадки, указанного на посадочном талоне. На тот момент оформление документов по пассажирам завершили, их передали в соответствующие службы.

Ранее стало известно, что Марат Башаров попросил прощения у бывших жен за избиение. По словам актера, его продолжают наказывать за прошлые поступки.