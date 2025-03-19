Бывшая солистка «Миража» Гулькина заявила, что не хочет отношений после четырех неудачных браков

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина не планирует в ближайшее время заводить новые отношения. В интервью Пятому каналу певица рассказала, что чувствует себя комфортно в статусе свободной женщины после четырех неудачных браков и нескольких романов.

Знаменитость отметила, что сейчас сконцентрирована на творчестве и получает от него удовольствие. Влюбленность же приносит волнения, а Гулькина хочет избежать лишнего стресса.

«Я себя очень хорошо в этом состоянии чувствую. Потому что реально просто в своей профессии сейчас кайфую, получаю удовольствие», — привел слова исполнительницы сайт aif.ru.

Гулькина добавила, что без романтических отношений жизнь спокойнее: не нужно переживать из-за задержек партнера или неотвеченных звонков. Вместо этого певица уделяет внимание личной жизни своих детей: ее сын ищет спутницу, а дочь недавно познакомила мать со своим молодым человеком.