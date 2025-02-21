Бывшая солистка группы «Мираж» Гулькина призналась, что ей нравятся высокие мужчины

Бывшая солистка группы «Мираж», певица Наталия Гулькина рассказала в беседе с Леди Mail о том, какого человека хотела бы видеть рядом с собой. Она три раза была замужем, и сейчас ее сердце свободно.

Гулькина призналась, что ее не беспокоит вопрос личной жизни и она целенаправленно не ищет избранника. Но в целом певица не отрицает, что все-таки может встретить новую любовь. Она описала своего потенциального партнера как искреннего и отзывчивого человека.

«Для меня очень важно, чтобы у человека было чувство юмора, и он мог посмеяться над собой, над другими, но оставаясь в рамках приличия. Со мной рядом может быть только мужчина с добрым сердцем, который любит животных и никогда не поднимет на них руку», — поделилась знаменитость.

Гулькина добавила, что во внешности мужчины ей важен его рост — она бы отдала предпочтение высокому мужчине. По словам певицы, сейчас не так просто с кем-то познакомиться, но целенаправленно заходить на сайты знакомств, чтобы кого-то найти, она не хочет.