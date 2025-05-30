Была талантливой артисткой. В МВД рассказали об умершей артистке московского ансамбля «Горница»
Газета «Петровка, 38» опубликовала некролог памяти Марии Мордасовой
Солистка фольклорного ансамбля «Горница» при Культурном центре ГУ МВД России по Москве Мария Мордасова ушла из жизни 21 мая. Об этом сообщила газета «Петровка, 38».
Мордасова родилась в Люберцах. С детства она участвовала в творческих постановках ансамбля «Горница». Окончив народное хоровое отделение Государственного музыкального училища имени Гнесиных, Мария превратилась из талантливой студентки в профессиональную артистку.
«Мария была талантливой артисткой, добрым, отзывчивым другом, прекрасной мамой, благодарной дочерью, заботливой сестрой. Ее смерть — невосполнимая утрата для родных и близких, для коллег. Всего 38 лет было отмерено судьбой», — написали журналисты.
Концертный директор коллектива Николай Березкин также подтвердил смерть солистки Мордасовой aif.ru. Он не стал комментировать появившиеся слухи о криминальной причине смерти.