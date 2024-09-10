«Был великолепным». Маск отреагировал на смерть актера Джеймса Эрла Джонса

Американского актера Джеймса Эрла Джонса, озвучившего Дарта Вейдера в серии фильмов «Звездные войны», назвали великолепным. Предприниматель Илон Маск написал об этом в соцсети X, отреагировав таким образом на смерть артиста.

«Покойся с миром, он был великолепным», — написал миллиардер.

Актер ушел из жизни в возрасте 93 лет. Джонс озвучивал персонажа Дарта Вейдера в течение 40 лет. Свою актерскую карьеру он завершил в 2022 году.

Джонс был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Большая белая надежда», получив ее на церемонии в 2012 году. Восемь раз его номинировали на премию «Эмми», причем обе его победы были получены в 1991 году.

На премию «Тони» его номинировали четыре раза. Он получил ее два раза — за роли в спектаклях «Большая белая надежда» и «Ограды», сообщили «Известия».

Четыре года назад скончался американский актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейера в «звездной» киносаге Джорджа Лукаса.