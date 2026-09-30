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    Бузова рассказала, что ее педагоги по вокалу в шоке от ее роста

    Певица Ольга Бузова сообщила, что ее педагоги по вокалу удивлены тем, как она выросла как исполнительница за годы карьеры. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.

    Бузова готовится представить новое шоу, которое считает важным культурным событием для Москвы. Несмотря на плотный график репетиций. Певица призналась, что выросла профессионально: если раньше писала одну песню за несколько часов, то теперь справляется за пару.

    Бузова подчеркнула, что любой навык дается ей огромным трудом и усилиями. Годы усердного труда позволили ей научиться совмещать на сцене качественное пение и эффектные танцы.